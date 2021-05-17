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В Японії дозволили вакцину Pfizer для дітей від 12 років
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 тра, 2021 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Японія має намір дозволити вакцину проти CAVID-19 компанії Pfizer для близько 4 мільйонів дітей у віці від 12 до 15 років. Щеплення дітей планують розпочати вже з понеділка, 31 травня.
Дивися повний текст В Японії дозволили вакцину Pfizer для дітей від 12 років
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