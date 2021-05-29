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Мільйон доларів за щеплення:
в США оголосили переможця...

Мільйон доларів за щеплення: в США оголосили переможця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 18:26

Мільйон доларів за щеплення: в США оголосили переможця...

Пропонуємо до обговорення:
У штаті Огайо (США) для заохочення населення активніше робити COVID-щеплення провели лотерею серед вакцинованих від коронавірусу. Першою переможницею лотерії стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Дивися повний текст Мільйон доларів за щеплення: в США оголосили переможця першої лотереї вакцинації.
R2
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