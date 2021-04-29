Хто платитиме за проведення повірки лічильників газу залежить від того, чи проводитися повірка періодично або позачергово
Дивися повний текст Хто має платити за повірку лічильників газу.
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Додано: Нед 30 тра, 2021 16:51
Хто має платити за повірку лічильників газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має платити за повірку лічильників газу.
Додано: Нед 30 тра, 2021 16:51
Собаки - Газ контора сначала инициирует , находит брак , затем 2 пункт - и все оплачивает потребитель
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