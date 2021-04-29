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Хто має платити за
повірку лічильників газу

Хто має платити за повірку лічильників газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 16:51

Хто має платити за повірку лічильників газу

Пропонуємо до обговорення:
Хто платитиме за проведення повірки лічильників газу залежить від того, чи проводитися повірка періодично або позачергово

Дивися повний текст Хто має платити за повірку лічильників газу.
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Собаки - Газ контора сначала инициирует , находит брак , затем 2 пункт - и все оплачивает потребитель
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