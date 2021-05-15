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Світовий борг зріс на
рекордні $24 трлн в 2020 році

Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 17:28

Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Загальний світовий борг в державному, корпоративному, домашньому та фінансовому секторах виріс на рекордні $24 трлн у 2020 році.

Дивися повний текст Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році.
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Що таке світовий борг?
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Коли ця боргова піраміда таки шарахне, мало нікому не покажеться.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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