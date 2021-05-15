Загальний світовий борг в державному, корпоративному, домашньому та фінансовому секторах виріс на рекордні $24 трлн у 2020 році.
Дивися повний текст Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році.
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Додано: Нед 30 тра, 2021 17:28
Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році
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Дивися повний текст Світовий борг зріс на рекордні $24 трлн в 2020 році.
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