Поки НБУ не опустить інфляцію і процентні ставки в коридор 3-4%, українцям не можна очікувати іпотеку навіть по 5%.
Дивися повний текст Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися відсоток за іпотекою.
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Додано: Нед 30 тра, 2021 18:43
Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися...
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Дивися повний текст Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися відсоток за іпотекою.
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