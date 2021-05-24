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Українцям розповіли, до якого
мінімуму може опуститися...

Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 18:43

Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися...

Пропонуємо до обговорення:
Поки НБУ не опустить інфляцію і процентні ставки в коридор 3-4%, українцям не можна очікувати іпотеку навіть по 5%.

Дивися повний текст Українцям розповіли, до якого мінімуму може опуститися відсоток за іпотекою.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 18:43

Лучше расскажите какая эффективная ставка, а не номинальная.
yevgenmuza
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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