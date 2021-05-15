Заборгованість підприємств з виплати зарплати в Україні у квітні 2021 року зросла на 5,4% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 травня склала 3,57 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплати.
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Додано: Нед 30 тра, 2021 18:58
В Україні зростають борги із зарплати
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Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплати.
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