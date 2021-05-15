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В Україні зростають
борги із зарплати

В Україні зростають борги із зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 18:58

В Україні зростають борги із зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість підприємств з виплати зарплати в Україні у квітні 2021 року зросла на 5,4% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 травня склала 3,57 млрд грн.

Дивися повний текст В Україні зростають борги із зарплати.
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