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Банки визначили найбільш
бажані галузі для кредитування

Банки визначили найбільш бажані галузі для кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 22:37

Банки визначили найбільш бажані галузі для кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри розповіли, які галузі готові кредитувати після завершення коронакризи.

Дивися повний текст Банки визначили найбільш бажані галузі для кредитування.
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