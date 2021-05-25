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Експерт пророкує швидкий
зліт курсу Bitcoin

Експерт пророкує швидкий зліт курсу Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 02:17

Експерт пророкує швидкий зліт курсу Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Експерти припускають, що ціна на Bitcoin може вирости в кілька разів.

Дивися повний текст Експерт пророкує швидкий зліт курсу Bitcoin.
R2
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