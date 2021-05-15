|
|
Всі пільги на проїзд у громадському транспорті...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 04:56
Пропонуємо до обговорення:
Пільги на проїзд у громадському транспорті повинні бути монетизовані. Тарифи на проїзд мають відповідати ринковим умовам.
Дивися повний текст Всі пільги на проїзд у громадському транспорті монетизують: в уряді готують документ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93891
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten
, p_a_l
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор