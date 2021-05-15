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Всі пільги на проїзд у
громадському транспорті...

Всі пільги на проїзд у громадському транспорті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 04:56

Всі пільги на проїзд у громадському транспорті...

Пропонуємо до обговорення:
Пільги на проїзд у громадському транспорті повинні бути монетизовані. Тарифи на проїзд мають відповідати ринковим умовам.

Дивися повний текст Всі пільги на проїзд у громадському транспорті монетизують: в уряді готують документ.
R2
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