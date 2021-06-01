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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 13:31

Re: Банковские таблицы

ukrsibbank
7.6. Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки або номеру картки:
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) - 1%
– через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших українських банків, емітованих до рахунків в національній валюті, із застосуванням номеру картки (в т.ч. за допомогою послуги "Постійне доручення) - 1%
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 13:39

  Bosstone написав:ukrsibbank
7.6. Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки або номеру картки:
– за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) - 1%
– через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших українських банків, емітованих до рахунків в національній валюті, із застосуванням номеру картки (в т.ч. за допомогою послуги "Постійне доручення) - 1%

Пишите проще, например так:
укрсиб - любой выход по п2п - комис
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 16:51

Пумб всекарта - сэп на выход платный
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 18:50

OTP - любой выход по р2р = 1% + 5 грн., любой вход по р2р - без комиссии
сэп - с комиссией (перевод до 10000,00 грн. – 2 грн., от 10000,01 грн. - 0,5 %, макс. 500 грн.)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:13

Re: Банковские таблицы

И конечно же Огромная благодарность автору! Очередной реальный шедевр для пользования
valya
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:15

  mustbe написав:Запилил очередную табличку.
Под это дело решил выделить для всех таблиц отдельную тему (эту).
Все таблицы живут здесь: Мои таблицы

Новая таблица - P2P и СЭП по разным картам
Отображает возможности переводов по разным картам.
Думаю - будет полезна )


Интересно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:19

Re:

Входящая сэпка на кдв разве без комиссии?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:07

mustbe, а можна вместо слова "комис" писать в талбице сразу значение этой комис? 8) :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:11

  Amethyst написав:mustbe, а можна вместо слова "комис" писать в талбице сразу значение этой комис? 8) :P

Можно, конечно. Но нужно ли ?
Как по мне - нет никакой разницы чему конкретно он равен.
Кто платит комис - тот на такие мелочи не обращает внимания.
А кто не платит - ему эта информация тоже не нужна.
Обсуждаемо, конечно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:53

  mustbe написав:Запилил очередную табличку.
Под это дело решил выделить для всех таблиц отдельную тему (эту).
Все таблицы живут здесь: Мои таблицы

Новая таблица - P2P и СЭП по разным картам
Отображает возможности переводов по разным картам.
Думаю - будет полезна )

mustbe, здорово :)
мне кажется что в большинстве случаев достаточно знать что комис есть или нет. Тарифы меняются - постоянно актуализировать информацию по размеру комиссии будет тяжело.
Lost
 
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