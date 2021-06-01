Банковские таблицы

ukrsibbank 7.6. Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки або номеру картки: – за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) - 1% – через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших українських банків, емітованих до рахунків в національній валюті, із застосуванням номеру картки (в т.ч. за допомогою послуги "Постійне доручення) - 1%
Bosstone написав:ukrsibbank 7.6. Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки або номеру картки: – за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) - 1% – через UKRSIB online з картки даного Тарифного плану на картки інших українських банків, емітованих до рахунків в національній валюті, із застосуванням номеру картки (в т.ч. за допомогою послуги "Постійне доручення) - 1%
Пишите проще, например так: укрсиб - любой выход по п2п - комис
Amethyst написав:mustbe, а можна вместо слова "комис" писать в талбице сразу значение этой комис?
Можно, конечно. Но нужно ли ? Как по мне - нет никакой разницы чему конкретно он равен. Кто платит комис - тот на такие мелочи не обращает внимания. А кто не платит - ему эта информация тоже не нужна. Обсуждаемо, конечно