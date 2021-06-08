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Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:10
mustbe написав:
Можно, конечно. Но нужно ли ?
Как по мне - нет никакой разницы чему конкретно он равен.
Кто платит комис - тот на такие мелочи не обращает внимания.
А кто не платит - ему эта информация тоже не нужна.
Обсуждаемо, конечно
Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки. Раптом, щось зміниться, одразу можна буде побачити.
Доречі, кожен дописувач наводить тут цитати з тарифів, так от і пишіть одразу, звідки саме цитуєте, тоді легко і швидко буде додавати посилання у таблицю, капіталізувати інформацію так би мовити...
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kreuz
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:37
kreuz написав:
Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки
Так именно так и сделано.
Разве нет ?
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mustbe
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:42
mustbe написав: kreuz написав:
Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки
Так именно так и сделано.
Разве нет ?
А й справді. Тільки подумав, а воно вже є. Низький уклін і велика шана.
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kreuz
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:16
Автору - респект!
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la9
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Додано: Нед 06 чер, 2021 16:33
А хіба по О-карті чужий Р2Р без комісії?
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Doda
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Додано: Нед 06 чер, 2021 16:45
Doda
Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується
Починаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;
0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн.
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Bosstone
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Додано: Нед 06 чер, 2021 16:50
Bosstone написав:Doda
Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується
Починаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;
0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн.
Так я це знаю, але в таблиці цього не вказано.
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Doda
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Додано: Нед 06 чер, 2021 17:23
О-Банк - О-карта
Поправил комисы на выход по п2п
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mustbe
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Додано: Вів 08 чер, 2021 23:59
Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне)
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Golf_streem
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Додано: Сер 09 чер, 2021 05:27
Golf_streem написав:
Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне)
Если в таблицах не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения.
Если вы не параноик, конечно )
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mustbe
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