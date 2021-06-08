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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:10

  mustbe написав:
  Amethyst написав:mustbe, а можна вместо слова "комис" писать в талбице сразу значение этой комис? 8) :P

Можно, конечно. Но нужно ли ?
Как по мне - нет никакой разницы чему конкретно он равен.
Кто платит комис - тот на такие мелочи не обращает внимания.
А кто не платит - ему эта информация тоже не нужна.
Обсуждаемо, конечно

Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки. Раптом, щось зміниться, одразу можна буде побачити.

Доречі, кожен дописувач наводить тут цитати з тарифів, так от і пишіть одразу, звідки саме цитуєте, тоді легко і швидко буде додавати посилання у таблицю, капіталізувати інформацію так би мовити...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:37

  kreuz написав:Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки

Так именно так и сделано.
Разве нет ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:42

  mustbe написав:
  kreuz написав:Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки

Так именно так и сделано.
Разве нет ?

А й справді. Тільки подумав, а воно вже є. Низький уклін і велика шана.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:16

Автору - респект!
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 16:33

О карта

А хіба по О-карті чужий Р2Р без комісії?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 16:45

Doda
Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується

Починаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;
0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 16:50

  Bosstone написав:Doda
Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується

Починаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:
Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;
0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн.

Так я це знаю, але в таблиці цього не вказано.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 17:23

О-Банк - О-карта
Поправил комисы на выход по п2п
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:59

Re: Банковские таблицы

Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 05:27

  Golf_streem написав:Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне)

Если в таблицах не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения.
Если вы не параноик, конечно )
mustbe
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