Банковские таблицы

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на тему Як заощаджувати та економити

#<123 Додано: Сер 02 чер, 2021 08:10 mustbe написав: Amethyst написав: mustbe, а можна вместо слова "комис" писать в талбице сразу значение этой комис? , а можна вместо слова "комис" писать в талбице сразу значение этой комис?

Можно, конечно. Но нужно ли ?

Как по мне - нет никакой разницы чему конкретно он равен.

Кто платит комис - тот на такие мелочи не обращает внимания.

А кто не платит - ему эта информация тоже не нужна.

Обсуждаемо, конечно Можно, конечно. Но нужно ли ?Как по мне - нет никакой разницы чему конкретно он равен.Кто платит комис - тот на такие мелочи не обращает внимания.А кто не платит - ему эта информация тоже не нужна.Обсуждаемо, конечно

Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки. Раптом, щось зміниться, одразу можна буде побачити.



Доречі, кожен дописувач наводить тут цитати з тарифів, так от і пишіть одразу, звідки саме цитуєте, тоді легко і швидко буде додавати посилання у таблицю, капіталізувати інформацію так би мовити... Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки. Раптом, щось зміниться, одразу можна буде побачити.Доречі, кожен дописувач наводить тут цитати з тарифів, так от і пишіть одразу, звідки саме цитуєте, тоді легко і швидко буде додавати посилання у таблицю, капіталізувати інформацію так би мовити... kreuz

Повідомлень: 3018 З нами з: 10.12.07 Подякував: 159 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 чер, 2021 08:37 kreuz написав: Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки

Так именно так и сделано.

Разве нет ? Так именно так и сделано.Разве нет ? mustbe

Повідомлень: 5552 З нами з: 27.12.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 чер, 2021 17:42 mustbe написав: kreuz написав: Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки Дяка автору! А заодно пропозиція додавати посилання на тарифи прямо з назви картки

Так именно так и сделано.

Разве нет ? Так именно так и сделано.Разве нет ?

А й справді. Тільки подумав, а воно вже є. Низький уклін і велика шана. А й справді. Тільки подумав, а воно вже є. Низький уклін і велика шана. kreuz

Повідомлень: 3018 З нами з: 10.12.07 Подякував: 159 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:16 Автору - респект! la9 Повідомлень: 1978 З нами з: 02.07.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 чер, 2021 16:33 О карта А хіба по О-карті чужий Р2Р без комісії? Doda Повідомлень: 147 З нами з: 23.11.11 Подякував: 37 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 чер, 2021 16:45 Doda

Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:

Не тарифікується



Починаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:

Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;

0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн. Bosstone Повідомлень: 1858 З нами з: 21.04.10 Подякував: 649 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 чер, 2021 16:50 Bosstone написав: Doda

Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:

Не тарифікується



Починаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:

Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;

0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн. Протягом 4 (чотирьох) місяців з дати відкриття рахунку:Не тарифікуєтьсяПочинаючи з 5 (п’ятого)місяця з дати відкриття рахунку:Не тарифікується – якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці від 5 000,00 грн.;0,5% min 1 грн.– якщо сума безготівкових покупок в попередньому місяці до 4 999,99 грн.

Так я це знаю, але в таблиці цього не вказано. Так я це знаю, але в таблиці цього не вказано. Doda Повідомлень: 147 З нами з: 23.11.11 Подякував: 37 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 чер, 2021 17:23 О-Банк - О-карта

Поправил комисы на выход по п2п mustbe

Повідомлень: 5552 З нами з: 27.12.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 чер, 2021 23:59 Re: Банковские таблицы Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне) Golf_streem Повідомлень: 97 З нами з: 06.08.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 05:27 Golf_streem написав: Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне) Таблица нужная. Названия столбцов не помешали бы (по крайней мере мне)

Если в таблицах не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения.

Если вы не параноик, конечно ) mustbe

Повідомлень: 5552 З нами з: 27.12.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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