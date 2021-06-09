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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:30

Re: Банковские таблицы

Найкращої від Акорду додати не плануєте? Як вона для транзиту, годиться, чи деруть за овер?

P.S. Назви стовпців у таблиці присутні.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:08

  kreuz написав:Найкращої від Акорду додати не плануєте?

Чтоб добавить новую карту - пропишите для неё 6 полей (столбцы 2-8):
2. P2P - Вход чужой
3. P2P - Вход свой
4. P2P - Выход свой
5. P2P - Выход чужой
6. СЭП - Вход
8. СЭП - Выход

Возможные значения:
+ - да, есть, без комиса
- - нет
$ - есть, но с комисом
~ - есть без комиса, но с ограничениями

У меня есть карты многих банков. Но не всех )
Про тот же Аккорд - ничего не знаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:00

Re: Банковские таблицы

Для валютных транзакций эта таблица подходит?
Golf_streem
 
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