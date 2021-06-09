Найкращої від Акорду додати не плануєте? Як вона для транзиту, годиться, чи деруть за овер?
P.S. Назви стовпців у таблиці присутні.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 09 чер, 2021 12:30
Re: Банковские таблицы
Найкращої від Акорду додати не плануєте? Як вона для транзиту, годиться, чи деруть за овер?
P.S. Назви стовпців у таблиці присутні.
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:08
Чтоб добавить новую карту - пропишите для неё 6 полей (столбцы 2-8):
2. P2P - Вход чужой
3. P2P - Вход свой
4. P2P - Выход свой
5. P2P - Выход чужой
6. СЭП - Вход
8. СЭП - Выход
Возможные значения:
+ - да, есть, без комиса
- - нет
$ - есть, но с комисом
~ - есть без комиса, но с ограничениями
У меня есть карты многих банков. Но не всех )
Про тот же Аккорд - ничего не знаю
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:00
Re: Банковские таблицы
Для валютных транзакций эта таблица подходит?
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:47
Надо понимать что валюта у нас это другое государство. Сэп с любых валютных карт вряд ли покатит. Р2Р на вход - скорее всего тоже - купить валюту со своей карты внутри одного банка - многое банки дают, но вот с другого банка.... Ну а исходящий р2р вполне может пройти. Но надо учитывать возможные комисы за конверты, неудобные курсы и т.п. Поэтому ИМХО это весьма неудачный способ пополнения другой карты
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:50
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:27
Re: Банковские таблицы
кредобанк для рег надходжень можно в p2p добавить
все бесплатно
и туда же прокредит, в последнем своей тянучки нет, толкачка есть через Портмоне
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