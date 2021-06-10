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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:30

Re: Банковские таблицы

Найкращої від Акорду додати не плануєте? Як вона для транзиту, годиться, чи деруть за овер?

P.S. Назви стовпців у таблиці присутні.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:08

  kreuz написав:Найкращої від Акорду додати не плануєте?

Чтоб добавить новую карту - пропишите для неё 6 полей (столбцы 2-8):
2. P2P - Вход чужой
3. P2P - Вход свой
4. P2P - Выход свой
5. P2P - Выход чужой
6. СЭП - Вход
8. СЭП - Выход

Возможные значения:
+ - да, есть, без комиса
- - нет
$ - есть, но с комисом
~ - есть без комиса, но с ограничениями

У меня есть карты многих банков. Но не всех )
Про тот же Аккорд - ничего не знаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:00

Re: Банковские таблицы

Для валютных транзакций эта таблица подходит?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:47

  Golf_streem написав:Для валютных транзакций эта таблица подходит?

Надо понимать что валюта у нас это другое государство. Сэп с любых валютных карт вряд ли покатит. Р2Р на вход - скорее всего тоже - купить валюту со своей карты внутри одного банка - многое банки дают, но вот с другого банка.... Ну а исходящий р2р вполне может пройти. Но надо учитывать возможные комисы за конверты, неудобные курсы и т.п. Поэтому ИМХО это весьма неудачный способ пополнения другой карты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:50

  Flamingo написав:
  Golf_streem написав:Для валютных транзакций эта таблица подходит?

Надо понимать что валюта у нас это другое государство

Дык не ходит у нас валюта ни по п2п, ни по сэпу.
О чём разговор ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:27

Re: Банковские таблицы

кредобанк для рег надходжень можно в p2p добавить
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 9ff13c.pdf
все бесплатно

и туда же прокредит, в последнем своей тянучки нет, толкачка есть через Портмоне
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:36

  cohan написав:кредобанк для рег надходжень можно в p2p добавить
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 9ff13c.pdf
все бесплатно

и туда же прокредит, в последнем своей тянучки нет, толкачка есть через Портмоне

Чтоб добавить новую карту - пропишите для неё 6 полей (столбцы 2-8):
2. P2P - Вход чужой
3. P2P - Вход свой
4. P2P - Выход свой
5. P2P - Выход чужой
6. СЭП - Вход
8. СЭП - Выход

Возможные значения:
+ - да, есть, без комиса
- - нет
$ - есть, но с комисом
~ - есть без комиса, но с ограничениями
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:45

  cohan написав:кредобанк для рег надходжень...

перевод из другого банка считается?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:56

  mustbe написав:
  Flamingo написав:
  Golf_streem написав:Для валютных транзакций эта таблица подходит?

Надо понимать что валюта у нас это другое государство

Дык не ходит у нас валюта ни по п2п, ни по сэпу.
О чём разговор ?

ТС написал для "валютных транзакций" - если потянуть с валютной карты то вангую что р2р может пройти. Не в валюте естественно. Ну и не на валютную. Но на гривневую может и получится. До 14 года что-то похожее сделать можно было
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:03

Короче, эта таблица - не про валюту
mustbe
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