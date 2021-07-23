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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 00:37

  mustbe написав:Короче, эта таблица - не про валюту

Это я уже понял-)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:05

Re: Банковские таблицы

В прошлом месяце в таблице было видно за что ячейки 2-8 отвечают или я как-то понимал. Сейчас - непонятно.
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:09

  Slx написав:В прошлом месяце в таблице было видно за что ячейки 2-8 отвечают или я как-то понимал. Сейчас - непонятно

Почитайте предыдущие пару страниц этой темы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:56

Починил таблицу Золотые карты для Бильше
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 12:41

mustbe Добавьте в таблицу п2п банк Сич продукт Прибыльный - https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... UTKOVY.pdf
2 - да
3 - комис
4 - комис
5 - да
7 - комис
8 - комис

мой опыт viewtopic.php?p=5260612#p5260612
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 12:55

  la9 написав:Добавьте в таблицу п2п банк Сич продукт Прибыльный

Добавил
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:21

Re: Банковские таблицы

В таблице р2р и сэп нет пумб всеможу. Сори тарифов не знаю, а может она в таблице и не нужна?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 08:42

  valya написав:В таблице р2р и сэп нет пумб всеможу. Сори тарифов не знаю, а может она в таблице и не нужна?

Эта таблица - в первую очередь для дебеток.
Работать с кредитками по п2п - не самая хорошая идея.
Что касается ВсеМожу - до сентября по ней любой п2п без комиса
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:08

mustbe
Так ведь в таблице есть и кредитки, к примеру пользую Тас б5. Вот и было бы не плохо видеть возможность гашения кредиток, и с других кредиток тоже. К примеру Тас б5 и Форвард коко кредитку загасить из Пумб Всеможу (пока можно). Имхо, сори. Спасибо
valya
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