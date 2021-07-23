Это я уже понял-)
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:05
Re: Банковские таблицы
В прошлом месяце в таблице было видно за что ячейки 2-8 отвечают или я как-то понимал. Сейчас - непонятно.
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:09
Додано: Суб 19 чер, 2021 15:56
Починил таблицу
Додано: Вів 13 лип, 2021 12:41
mustbe Добавьте в таблицу п2п банк Сич продукт Прибыльный -
2 - да
3 - комис
4 - комис
5 - да
7 - комис
8 - комис
мой опыт viewtopic.php?p=5260612#p5260612
Додано: Вів 13 лип, 2021 12:55
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:21
Re: Банковские таблицы
В таблице р2р и сэп нет пумб всеможу. Сори тарифов не знаю, а может она в таблице и не нужна?
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:42
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:08
mustbe
Так ведь в таблице есть и кредитки, к примеру пользую Тас б5. Вот и было бы не плохо видеть возможность гашения кредиток, и с других кредиток тоже. К примеру Тас б5 и Форвард коко кредитку загасить из Пумб Всеможу (пока можно). Имхо, сори. Спасибо
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