Банковские таблицы

Не забудьте убрать в сентябре
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:51
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:59
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:15
mustbe
Благодарю. А убирать может и не надо, только изменить на комис. или приписку внизу
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:22
mustbe
Гулять так гулять. Может и Форвард коко кредитку добавите? Спасибо
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:16
Та добавить то могу, нивапрос.
Вроде - обычная кредитка: любой вход - бесплатно, любой выход - комис. Или нет ?
Не знаю нюансов выхода за свои/чужие. Я ж говорю - эта таблица в первую очередь для дебеток.
Пожелания о добавлении карт желательно писать примерно так:
viewtopic.php?p=5260622#p5260622
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