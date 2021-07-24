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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:50

  mustbe написав:Добавил ПУМБ - ВсеМожу

Не забудьте убрать в сентябре :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:51

  Amethyst написав:Не забудьте убрать в сентябре :P

Не забудьте напомнить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:59

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Не забудьте убрать в сентябре :P

Не забудьте напомнить )

Так valya попробует в сентябре, нарвется на комисс и сразу напомнит :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:15

mustbe
Благодарю. А убирать может и не надо, только изменить на комис. или приписку внизу
valya
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:22

mustbe
Гулять так гулять. Может и Форвард коко кредитку добавите? Спасибо
valya
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:16

  valya написав:Может и Форвард коко кредитку добавите? Спасибо

Та добавить то могу, нивапрос.
Вроде - обычная кредитка: любой вход - бесплатно, любой выход - комис. Или нет ?
Не знаю нюансов выхода за свои/чужие. Я ж говорю - эта таблица в первую очередь для дебеток.
Пожелания о добавлении карт желательно писать примерно так:
viewtopic.php?p=5260622#p5260622
mustbe
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  #<1 ... 3456
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