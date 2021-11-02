Прописал для ВсеМожу те же условия, что и для ВсеКарты:
всё бесплатно, кроме выхода сэпом и чужим п2п
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 29 сер, 2021 08:06
Додано: Сер 22 вер, 2021 11:32
Re: Банковские таблицы
mustbe, 20 сентября на КОКО КАРД получил входящий СЭП в 23:20 из Альфа-банка. Скорее всего, что СЭП до 00:00 принимают.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:16
Запилил очередную табличку:
Ничего особенного, просто список мсс
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:34
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:35
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:40
Re: Банковские таблицы
Добрый день. Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная:
2. P2P - Вход чужой ДА
3. P2P - Вход свой КОМИС
4. P2P - Выход свой КОМИС
5. P2P - Выход чужой ДА
7. СЭП - Вход ДА
8. СЭП - Выход ДА
Вроде не ошибся нигде,
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