RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Банковские таблицы

Банковские таблицы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:06

  ol_zy написав:Не пора ли убрать Все можу?

Прописал для ВсеМожу те же условия, что и для ВсеКарты:
всё бесплатно, кроме выхода сэпом и чужим п2п
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 27.12.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:32

Re: Банковские таблицы

mustbe, 20 сентября на КОКО КАРД получил входящий СЭП в 23:20 из Альфа-банка. Скорее всего, что СЭП до 00:00 принимают.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 08.03.18
Подякував: 457 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:16

Запилил очередную табличку: Список MCC-кодов
Ничего особенного, просто список мсс
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 27.12.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:34

  mustbe написав:Запилил очередную табличко
Ничего особенного, просто список мсс

Оно ж в каждом описе кишмиша банков и так есть 4 цифры и шо па чём
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6286
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:35

  Мизантрóп написав:Оно ж в каждом описе кишмиша банков и так есть 4 цифры и шо па чём

Нет.
Это не то, это другое )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 27.12.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:40

Re: Банковские таблицы

Добрый день. Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная:

2. P2P - Вход чужой ДА
3. P2P - Вход свой КОМИС
4. P2P - Выход свой КОМИС
5. P2P - Выход чужой ДА
7. СЭП - Вход ДА
8. СЭП - Выход ДА

Вроде не ошибся нигде, https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf
Ferlakur
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 14.10.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:47

  Ferlakur написав:Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная

Добавил
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 27.12.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.