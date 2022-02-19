Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 29 сер, 2021 08:06
ol_zy написав:
Не пора ли убрать Все можу?
Прописал для ВсеМожу те же условия, что и для ВсеКарты:
всё бесплатно, кроме выхода сэпом и чужим п2п
mustbe
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Додано: Сер 22 вер, 2021 11:32
mustbe, 20 сентября на КОКО КАРД получил входящий СЭП в 23:20 из Альфа-банка. Скорее всего, что СЭП до 00:00 принимают.
MASolomko
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:16
Запилил очередную табличку:
Список MCC-кодов
Ничего особенного, просто список мсс
mustbe
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:34
mustbe написав:
Запилил очередную табличко
Ничего особенного, просто список мсс
Оно ж в каждом описе кишмиша банков и так есть 4 цифры и шо па чём
Мизантрóп
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:35
Мизантрóп написав:
Оно ж в каждом описе кишмиша банков и так есть 4 цифры и шо па чём
Нет.
Это не то, это другое )
mustbe
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:40
Добрый день. Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная:
2. P2P - Вход чужой ДА
3. P2P - Вход свой КОМИС
4. P2P - Выход свой КОМИС
5. P2P - Выход чужой ДА
7. СЭП - Вход ДА
8. СЭП - Выход ДА
Вроде не ошибся нигде,
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf
Ferlakur
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:47
Ferlakur написав:
Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная
Добавил
mustbe
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:58
mustbe виправте будь ласка по О.карті пункт СЕП ( вихід) з "да" на "коміс". 0,5% став драти, зараза )
1finanсier
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Додано: Вів 23 лис, 2021 09:40
1finanсier написав: mustbe
виправте будь ласка по О.карті пункт СЕП ( вихід) з "да" на "коміс". 0,5% став драти, зараза )
Исправил
mustbe
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:10
mustbe
схоже умови СЕПу зі Спорту змінилися - обмеження у 10000 безкоштовних прибрали. І тепер у тарифах пишуть, що безкоштовно свої СЕПити, без обмеження по сумі
P.S. ловіть бонус за відкриття спорткартки за Вашим посиланням. Це маленька подяка за Ваші таблиці
Востаннє редагувалось
1finanсier
в Суб 19 лют, 2022 15:16, всього редагувалось 2 разів.
1finanсier
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