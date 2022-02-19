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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:06

  ol_zy написав:Не пора ли убрать Все можу?

Прописал для ВсеМожу те же условия, что и для ВсеКарты:
всё бесплатно, кроме выхода сэпом и чужим п2п
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:32

Re: Банковские таблицы

mustbe, 20 сентября на КОКО КАРД получил входящий СЭП в 23:20 из Альфа-банка. Скорее всего, что СЭП до 00:00 принимают.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:16

Запилил очередную табличку: Список MCC-кодов
Ничего особенного, просто список мсс
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:34

  mustbe написав:Запилил очередную табличко
Ничего особенного, просто список мсс

Оно ж в каждом описе кишмиша банков и так есть 4 цифры и шо па чём
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:35

  Мизантрóп написав:Оно ж в каждом описе кишмиша банков и так есть 4 цифры и шо па чём

Нет.
Это не то, это другое )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:40

Re: Банковские таблицы

Добрый день. Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная:

2. P2P - Вход чужой ДА
3. P2P - Вход свой КОМИС
4. P2P - Выход свой КОМИС
5. P2P - Выход чужой ДА
7. СЭП - Вход ДА
8. СЭП - Выход ДА

Вроде не ошибся нигде, https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:47

  Ferlakur написав:Добавьте, пожалуйста Кредобанк - Правильная

Добавил
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:58

mustbe виправте будь ласка по О.карті пункт СЕП ( вихід) з "да" на "коміс". 0,5% став драти, зараза )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 09:40

  1finanсier написав:mustbe виправте будь ласка по О.карті пункт СЕП ( вихід) з "да" на "коміс". 0,5% став драти, зараза )

Исправил
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:10

mustbe схоже умови СЕПу зі Спорту змінилися - обмеження у 10000 безкоштовних прибрали. І тепер у тарифах пишуть, що безкоштовно свої СЕПити, без обмеження по сумі
P.S. ловіть бонус за відкриття спорткартки за Вашим посиланням. Це маленька подяка за Ваші таблиці :)Зображення
Востаннє редагувалось 1finanсier в Суб 19 лют, 2022 15:16, всього редагувалось 2 разів.
1finanсier
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