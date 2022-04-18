Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:14
1finanсier написав:
схоже умови СЕПу зі Спорту змінилися - обмеження у 10000 безкоштовних прибрали. І тепер у тарифах пишуть, що безкоштовно свої СЕПити, бед обмеження по сумі
Убрал
mustbe
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:27
По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить?
la9
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:31
la9 написав:
По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить?
Возможность - есть.
Но сейчас не очень отслеживаю все изменения.
Пишите что на что исправить - сделаю
mustbe
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:12
mustbe написав:
Пишите что на что исправить - сделаю
Изи, прим.1. - бесплатно первые 10 переводов, потом 1,5%, мин 5 грн за каждый перевод. Вот только не пойму, как это сочетается с оставшейся комиссией за превышение в 150К
https://izibank.com.ua/tariffs
la9
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:21
Спорт, прим. 5 Лимиты на карты других банков - 29999 1 операция, 50К сутки
la9
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:28
Укргаз, Прозапас. Сэп 0,3% мин 5, макс 190 грн. Бесплатно только для клиентов зарплатных, социальные, пенсы и внутри банка
la9
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