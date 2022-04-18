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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 5678 Додано: Суб 19 лют, 2022 15:14 1finanсier написав: схоже умови СЕПу зі Спорту змінилися - обмеження у 10000 безкоштовних прибрали. І тепер у тарифах пишуть, що безкоштовно свої СЕПити, бед обмеження по сумі схоже умови СЕПу зі Спорту змінилися - обмеження у 10000 безкоштовних прибрали. І тепер у тарифах пишуть, що безкоштовно свої СЕПити, бед обмеження по сумі

Убрал Убрал mustbe

Повідомлень: 6266 З нами з: 27.12.17 Подякував: 133 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 кві, 2022 16:27 По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить? la9 Повідомлень: 2212 З нами з: 02.07.09 Подякував: 420 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 кві, 2022 16:31 la9 написав: По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить? По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить?

Возможность - есть.

Но сейчас не очень отслеживаю все изменения.

Пишите что на что исправить - сделаю Возможность - есть.Но сейчас не очень отслеживаю все изменения.Пишите что на что исправить - сделаю mustbe

Повідомлень: 6266 З нами з: 27.12.17 Подякував: 133 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 12:12 Re: Банковские таблицы mustbe написав: Пишите что на что исправить - сделаю Пишите что на что исправить - сделаю

Изи, прим.1. - бесплатно первые 10 переводов, потом 1,5%, мин 5 грн за каждый перевод. Вот только не пойму, как это сочетается с оставшейся комиссией за превышение в 150К

https://izibank.com.ua/tariffs Изи, прим.1. - бесплатно первые 10 переводов, потом 1,5%, мин 5 грн за каждый перевод. Вот только не пойму, как это сочетается с оставшейся комиссией за превышение в 150К la9 Повідомлень: 2212 З нами з: 02.07.09 Подякував: 420 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 12:21 Спорт, прим. 5 Лимиты на карты других банков - 29999 1 операция, 50К сутки la9 Повідомлень: 2212 З нами з: 02.07.09 Подякував: 420 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 кві, 2022 12:28 Укргаз, Прозапас. Сэп 0,3% мин 5, макс 190 грн. Бесплатно только для клиентов зарплатных, социальные, пенсы и внутри банка la9 Повідомлень: 2212 З нами з: 02.07.09 Подякував: 420 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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