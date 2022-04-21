Убрал
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:14
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:27
По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить?
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:31
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:12
Re: Банковские таблицы
Изи, прим.1. - бесплатно первые 10 переводов, потом 1,5%, мин 5 грн за каждый перевод. Один перевод Макс 14999. Вот только не пойму, как это сочетается с оставшейся комиссией за превышение в 150К
Востаннє редагувалось la9 в Вів 19 кві, 2022 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:21
Спорт, прим. 5 Лимиты на карты других банков - 29999 1 операция, 50К сутки
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:28
Укргаз, Прозапас. Сэп 0,3% мин 5, макс 190 грн. Бесплатно только для клиентов зарплатных, социальные, пенсы и внутри банка
Додано: Вів 19 кві, 2022 00:50
1️⃣ «А-Банк» вводить комісію за перекази з картки на картку
З 15 квітня перекази з картки на картку іншого банку у застосунку «ABank24» до 100 000₴ на місяць є безкоштовними, як і до змін, але від 100 000₴ — комісія складе вже 2%. Крім того, безкоштовними залишаються перекази цільових коштів (зарплата, пенсія, соцвиплати, виплата вкладу, термінові перекази та валютообмін).
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:13
По спорту с сегодняшнего дня лимит на токалку 20 тыс и через КЦ увеличить его нельзя
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