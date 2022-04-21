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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:14

  1finanсier написав:схоже умови СЕПу зі Спорту змінилися - обмеження у 10000 безкоштовних прибрали. І тепер у тарифах пишуть, що безкоштовно свої СЕПити, бед обмеження по сумі

Убрал
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:27

По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:31

  la9 написав:По памяти, за период войны были изменения по п2п и сэп у изи, спорта, укргаза. Может, ещё где пропустил. Есть возможность исправить?

Возможность - есть.
Но сейчас не очень отслеживаю все изменения.
Пишите что на что исправить - сделаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:12

Re: Банковские таблицы

  mustbe написав:Пишите что на что исправить - сделаю

Изи, прим.1. - бесплатно первые 10 переводов, потом 1,5%, мин 5 грн за каждый перевод. Один перевод Макс 14999. Вот только не пойму, как это сочетается с оставшейся комиссией за превышение в 150К
https://izibank.com.ua/tariffs
Востаннє редагувалось la9 в Вів 19 кві, 2022 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:21

Спорт, прим. 5 Лимиты на карты других банков - 29999 1 операция, 50К сутки
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:28

Укргаз, Прозапас. Сэп 0,3% мин 5, макс 190 грн. Бесплатно только для клиентов зарплатных, социальные, пенсы и внутри банка
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 00:50

1️⃣ «А-Банк» вводить комісію за перекази з картки на картку

З 15 квітня перекази з картки на картку іншого банку у застосунку «ABank24» до 100 000₴ на місяць є безкоштовними, як і до змін, але від 100 000₴ — комісія складе вже 2%. Крім того, безкоштовними залишаються перекази цільових коштів (зарплата, пенсія, соцвиплати, виплата вкладу, термінові перекази та валютообмін).
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:13

По спорту с сегодняшнего дня лимит на токалку 20 тыс и через КЦ увеличить его нельзя
la9
 
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