Банковские таблицы

mustbe написав:Пишите что на что исправить - сделаю
Изи, прим.1. - бесплатно первые 10 переводов, потом 1,5%, мин 5 грн за каждый перевод. Один перевод Макс 14999. Вот только не пойму, как это сочетается с оставшейся комиссией за превышение в 150К https://izibank.com.ua/tariffs
Востаннє редагувалось la9 в Вів 19 кві, 2022 00:00, всього редагувалось 1 раз.
1️⃣ «А-Банк» вводить комісію за перекази з картки на картку
З 15 квітня перекази з картки на картку іншого банку у застосунку «ABank24» до 100 000₴ на місяць є безкоштовними, як і до змін, але від 100 000₴ — комісія складе вже 2%. Крім того, безкоштовними залишаються перекази цільових коштів (зарплата, пенсія, соцвиплати, виплата вкладу, термінові перекази та валютообмін).