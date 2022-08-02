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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:28

mustbe

у зв'язку із кончиною меги (тудушки) пора її убірать із таблички? :| :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16

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valya
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:40

Re: Банковские таблицы

А не планируется ли табличка по курсам обмена валют в отделениях? Бо те порталы, что есть (finance, minfin, kurs) часто дают неактуальную инфу и дуже туго обновляют курсы.
Ferlakur
 
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