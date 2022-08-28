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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:28

mustbe

у зв'язку із кончиною меги (тудушки) пора її убірать із таблички? :| :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16

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valya
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:40

Re: Банковские таблицы

А не планируется ли табличка по курсам обмена валют в отделениях? Бо те порталы, что есть (finance, minfin, kurs) часто дают неактуальную инфу и дуже туго обновляют курсы.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:18

  Ferlakur написав:А не планируется ли табличка по курсам обмена валют в отделениях? Бо те порталы, что есть (finance, minfin, kurs) часто дают неактуальную инфу и дуже туго обновляют курсы.

Кусок работы.
Может сделаю. А может и нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:23

Re: Банковские таблицы

А чому в таблиці https://mustbe.ml/tables/club50k?eur
вказано, що є онлайн відкриття депо, а перс мен посилає до відділення? :)
Дякую за чудові таблиці!
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 07:38

Re: Банковские таблицы

Так ви персмену скиньте посилання на цю талбичку. Хай вчиться
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 07:44

По Алле таки ошибочно рисовался онлайн.
Поправил
mustbe
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  #<1 ... 6789
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