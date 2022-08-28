mustbe
у зв'язку із кончиною меги (тудушки) пора її убірать із таблички?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:28
mustbe
у зв'язку із кончиною меги (тудушки) пора її убірать із таблички?
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:40
Re: Банковские таблицы
А не планируется ли табличка по курсам обмена валют в отделениях? Бо те порталы, что есть (finance, minfin, kurs) часто дают неактуальную инфу и дуже туго обновляют курсы.
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:18
Додано: Суб 27 сер, 2022 22:23
Re: Банковские таблицы
А чому в таблиці
вказано, що є онлайн відкриття депо, а перс мен посилає до відділення?
Дякую за чудові таблиці!
Додано: Нед 28 сер, 2022 07:38
Re: Банковские таблицы
Так ви персмену скиньте посилання на цю талбичку. Хай вчиться
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