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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:37

mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту :mrgreen:
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