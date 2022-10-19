Банковские таблицы

mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:37
mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту
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