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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:37

mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04

mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!
valya
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:54

  valya написав:mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!

Не знаю всех нюансов райф-карты.
Лучше на профильной ветке уточнить
mustbe
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  #<1 ... 78910
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