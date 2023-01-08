mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:37
mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04
mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!
Додано: Нед 04 гру, 2022 18:54
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:10
Re: Банковские таблицы
на фоне активности конвертдепо а также финмонов, вероятно, надо модернизировать
1) 19 Сич - Прибыльный - исключить
2) кредо - правильная: без комиса до 10к вкл но многократно
3) то же ОТП - по 2грн за 10к вкл многократно
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:15
Re: Банковские таблицы
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:21
mustbe
Пропоную наступні оновлення
1) забрати банк Січ - він вже труп
2) додати каркти банку Альянс - як мінімум Скарбничку і Персональнку
тарифікатор
та
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|