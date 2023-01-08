RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Банковские таблицы

Банковские таблицы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:37

mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту :mrgreen:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04

mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 31.10.12
Подякував: 571 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:54

  valya написав:mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!

Не знаю всех нюансов райф-карты.
Лучше на профильной ветке уточнить
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6692
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:10

Re: Банковские таблицы

на фоне активности конвертдепо а также финмонов, вероятно, надо модернизировать https://mustbe.ml/tables/p2p_sep комментариями

1) 19 Сич - Прибыльный - исключить
2) кредо - правильная: без комиса до 10к вкл но многократно
3) то же ОТП - по 2грн за 10к вкл многократно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:15

Re: Банковские таблицы

  cohan написав:2) кредо - правильная: без комиса до 10к вкл но многократно
не более 10К/оп
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:21

mustbe

Пропоную наступні оновлення
1) забрати банк Січ - він вже труп
2) додати каркти банку Альянс - як мінімум Скарбничку і Персональнку

тарифікатор

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D1%83.pdf



та

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%90.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 14544
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.