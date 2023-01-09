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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:37

mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:04

mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!
valya
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:54

  valya написав:mustbe
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по Вашій формі.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!

Не знаю всех нюансов райф-карты.
Лучше на профильной ветке уточнить
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:10

Re: Банковские таблицы

на фоне активности конвертдепо а также финмонов, вероятно, надо модернизировать https://mustbe.ml/tables/p2p_sep комментариями

1) 19 Сич - Прибыльный - исключить
2) кредо - правильная: без комиса до 10к вкл но многократно
3) то же ОТП - по 2грн за 10к вкл многократно
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:15

Re: Банковские таблицы

  cohan написав:2) кредо - правильная: без комиса до 10к вкл но многократно
не более 10К/оп
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:21

mustbe

Пропоную наступні оновлення
1) забрати банк Січ - він вже труп
2) додати каркти банку Альянс - як мінімум Скарбничку і Персональнку

тарифікатор

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D1%83.pdf



та

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%90.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:07

а по Альянсу это что за акция в примечании до 28.02.23? какие детали?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:13

мабуть ця - https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 1%96%D1%8F).pdf
greenozon
 
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