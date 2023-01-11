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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 00:22

УкрГаз - ПроЗапас. Ще десь з травня СЕП вихід за межі банку через ІБ:"0,3% від суми мін. 5 грн. макс. 190,00 грн.", в межах - не тарифікується. В табл. - "да", а насправді коміс.
По Конкорду актуально цікавою є карта Нео (не представлена)
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:11

Обновил таблицу, добавил Нео
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:22

  mustbe написав:Обновил таблицу, добавил Нео


Прохання додати інфу по рядку "Форвард - КокоДеб"
ліміт 3000 грн на добу на вихід
СЕП і п2п

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
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