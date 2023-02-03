УкрГаз - ПроЗапас. Ще десь з травня СЕП вихід за межі банку через ІБ:"0,3% від суми мін. 5 грн. макс. 190,00 грн.", в межах - не тарифікується. В табл. - "да", а насправді коміс.
По Конкорду актуально цікавою є карта Нео (не представлена)
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 10 січ, 2023 00:22
УкрГаз - ПроЗапас. Ще десь з травня СЕП вихід за межі банку через ІБ:"0,3% від суми мін. 5 грн. макс. 190,00 грн.", в межах - не тарифікується. В табл. - "да", а насправді коміс.
По Конкорду актуально цікавою є карта Нео (не представлена)
Додано: Сер 11 січ, 2023 16:22
Прохання додати інфу по рядку "Форвард - КокоДеб"
ліміт 3000 грн на добу на вихід
СЕП і п2п
Додано: Суб 04 лют, 2023 00:43
Re: Банковские таблицы
А-Банк по жовтій карті поповнення вже без комісії згідно
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