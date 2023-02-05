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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 00:22

УкрГаз - ПроЗапас. Ще десь з травня СЕП вихід за межі банку через ІБ:"0,3% від суми мін. 5 грн. макс. 190,00 грн.", в межах - не тарифікується. В табл. - "да", а насправді коміс.
По Конкорду актуально цікавою є карта Нео (не представлена)
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:11

Обновил таблицу, добавил Нео
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:22

  mustbe написав:Обновил таблицу, добавил Нео


Прохання додати інфу по рядку "Форвард - КокоДеб"
ліміт 3000 грн на добу на вихід
СЕП і п2п

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 00:43

Re: Банковские таблицы

А-Банк по жовтій карті поповнення вже без комісії згідно https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:48

  Прораб написав:А-Банк по жовтій карті поповнення вже без комісії згідно https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf

Поправил
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:29

IBOXCARD

2. P2P - Вход чужой - да
3. P2P - Вход свой - да
4. P2P - Выход свой - комис
5. P2P - Выход чужой - да
6. СЭП - Вход - да
8. СЭП - Выход - комис
Востаннє редагувалось emeta в Нед 05 лют, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
emeta
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+ АйбоксКард
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:07

  mustbe написав:+ АйбоксКард


Виноват, там выходы доступны, но с комис

вот тарифы
https://app.iboxbank.online/api/file/open/2166
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 21:13

- АйбоксКард
Будет точная информация - добавлю
mustbe
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  #<1 ... 891011
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