УкрГаз - ПроЗапас. Ще десь з травня СЕП вихід за межі банку через ІБ:"0,3% від суми мін. 5 грн. макс. 190,00 грн.", в межах - не тарифікується. В табл. - "да", а насправді коміс.
По Конкорду актуально цікавою є карта Нео (не представлена)
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 10 січ, 2023 00:22
УкрГаз - ПроЗапас. Ще десь з травня СЕП вихід за межі банку через ІБ:"0,3% від суми мін. 5 грн. макс. 190,00 грн.", в межах - не тарифікується. В табл. - "да", а насправді коміс.
По Конкорду актуально цікавою є карта Нео (не представлена)
Додано: Сер 11 січ, 2023 16:22
Прохання додати інфу по рядку "Форвард - КокоДеб"
ліміт 3000 грн на добу на вихід
СЕП і п2п
Додано: Суб 04 лют, 2023 00:43
Re: Банковские таблицы
А-Банк по жовтій карті поповнення вже без комісії згідно
Додано: Суб 04 лют, 2023 13:48
Поправил
Додано: Нед 05 лют, 2023 20:29
IBOXCARD
2. P2P - Вход чужой - да
3. P2P - Вход свой - да
4. P2P - Выход свой - комис
5. P2P - Выход чужой - да
6. СЭП - Вход - да
8. СЭП - Выход - комис
Востаннє редагувалось emeta в Нед 05 лют, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:07
Виноват, там выходы доступны, но с комис
вот тарифы
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:19
Жёлтая
вижу в тарифах жёлтой от А банка
выходит, P2P выход чужой с комис?
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