RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Банковские таблицы

Банковские таблицы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:03

Re: Банковские таблицы

Якась не дуже вже таблиця актуальна.

А-Банк - Зелёная P2P выход чужой - комис. - По факту комісії немає до 100к в місяць. Так само як і по жовтій.

SENSE выход чужой - да. - Там комісія навіть в Black пакеті

БВР выход чужой - да. - Але по факту обмеження поповнення карти в 4999 грн за раз.
euph0ria
 
Повідомлень: 58
З нами з: 19.09.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:07

  euph0ria написав:Якась не дуже вже таблиця актуальна.

А-Банк - Зелёная P2P выход чужой - комис. - По факту комісії немає до 100к в місяць. Так само як і по жовтій.

SENSE выход чужой - да. - Там комісія навіть в Black пакеті

БВР выход чужой - да. - Але по факту обмеження поповнення карти в 4999 грн за раз.

Про ломбард - не скажу, не юзаю.
А по сенсу и бобру - вы ошибаетесь. Или просто не понимаете таблицу
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 13:17

Re: Банковские таблицы

  euph0ria написав:SENSE выход чужой - да. - Там комісія навіть в Black пакеті

БВР выход чужой - да. - Але по факту обмеження поповнення карти в 4999 грн за раз.
Тобто...
У вас при поповненні картки у Моніному застосунку Сенс бере коміс у себе з Пакетки Блек?
І ви не знаєте як поповнити Бобра безкоштовно на 50К одним переказом?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3604
З нами з: 05.05.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:00

Re: Банковские таблицы

  mustbe написав:ошибаетесь.


По бобру я навіть в тех підтримку звертався, вони мені пояснили, що карту неможливо поповнити на суму більшу ніж 4999 за раз.
Розкажіть, будь ласка, як поповнити карту наприклад на 100000, для p2p переказів без комісій? Дякую

Готівкою 50к за один раз?
euph0ria
 
Повідомлень: 58
З нами з: 19.09.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:19

  euph0ria написав:По бобру я навіть в тех підтримку звертався, вони мені пояснили, що карту неможливо поповнити на суму більшу ніж 4999 за раз.
Розкажіть, будь ласка, як поповнити карту наприклад на 100000, для p2p переказів без комісій? Дякую

Например - стянуть с пакетки того же сенса.
Там лимит 29999 на операцию, вроде.
Для бобра это будет "вход свой", для сенса - "выход чужой"
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:41

Re: Банковские таблицы

  mustbe написав:Например - стянуть с пакетки того же сенса.
Там лимит 29999 на операцию, вроде.
Для бобра это будет "вход свой", для сенса - "выход чужой"


У сенса ліміт 100000 в місяць. І то по картці Хамелеон без комісій.

І який сенс так поповнювати, якщо можна користуватися Сенсом в рамках ліміту 100к для p2p.

Є сенс лише при поповненнях готівкою. А в бобрі з його обмеженням в 4999 це неактуально
euph0ria
 
Повідомлень: 58
З нами з: 19.09.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:46

  euph0ria написав:
  mustbe написав:Например - стянуть с пакетки того же сенса.
Там лимит 29999 на операцию, вроде.
Для бобра это будет "вход свой", для сенса - "выход чужой"


У сенса ліміт 100000 в місяць. І то по картці Хамелеон без комісій.

І який сенс так поповнювати, якщо можна користуватися Сенсом в рамках ліміту 100к для p2p.

Є сенс лише при поповненнях готівкою. А в бобрі з його обмеженням в 4999 це неактуально

Мы говорим на разных языках.
Вы спросили как пополнить бобра - я ответил.
Причём тут нал - я вообще не понимаю. Таблица описывает только безнальные переводы.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3597)
11.02.2023 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.