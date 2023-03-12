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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:27

mustbe,
Ваша табличка https://mustbe.ml/kurs/ актуальна?
Неужели Полтава-Банк в онлайне покупает/продает по офлайн-курсам отделений? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:35

  flysoulfly написав:mustbe,
Ваша табличка https://mustbe.ml/kurs/ актуальна?
Неужели Полтава-Банк в онлайне покупает/продает по офлайн-курсам отделений? :shock:

Не, эта таблица малоактуальна.
Ждём перемогу
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:40

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:mustbe,
Ваша табличка https://mustbe.ml/kurs/ актуальна?
Неужели Полтава-Банк в онлайне покупает/продает по офлайн-курсам отделений? :shock:
Не, эта таблица малоактуальна.
абидна!
но... вот, думаю, полтавабанк такой себе какой-то загадочный сам себе на уме... :) Мож и правда, хоч проверяй иди
flysoulfly
 
Повідомлень: 1689
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  #<1 ... 10111213
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