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«Квартири-мурашники», де
зареєстровано багато людей,...

«Квартири-мурашники», де зареєстровано багато людей,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 08:39

«Квартири-мурашники», де зареєстровано багато людей,...

Пропонуємо до обговорення:
КМДА, СБУ, міграційна служба і податкова організують перевірки квартир із масовою реєстрацією.

Дивися повний текст «Квартири-мурашники», де зареєстровано багато людей, будуть перевіряти.
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 08:39

"Дети таких людей занимают места детей «настоящих киевлян» в детсадах и школах"

А у нас уже граждане делятся на сословия? Настоящие киевляне и ненастоящие? Если человек хочет водить ребёнка в сад в Киеве, то очевидно, что он не из Житомира его возит, де-факто человек проживает в Киеве. Просто возмутительно, государство эксплуатирует неработающие институты, которые должно было бы реформировать, используя их для ограничения прав людей и даже не стесняются об этом говорить, просто позорище. Как будто люди от хорошей жизни платят несколько тысяч грн. в год ради этой недорегистрации.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:01

Якась маячня взагалі, введіть законодавче обмеження мінімальної кількості квадратів на людину. Ну скажімо, не менше 5 квадратних метрів на одну людину. Хоча, мабуть, розв'язанням проблеми, а не боротьбою з наслідками, була б реальна можливість зареєструватися в орендованій квартирі.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Пон 31 тра, 2021 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:24

  yevgenmuza написав:"Дети таких людей занимают места детей «настоящих киевлян» в детсадах и школах"

А у нас уже граждане делятся на сословия? Настоящие киевляне и ненастоящие? Если человек хочет водить ребёнка в сад в Киеве, то очевидно, что он не из Житомира его возит, де-факто человек проживает в Киеве. Просто возмутительно, государство эксплуатирует неработающие институты, которые должно было бы реформировать, используя их для ограничения прав людей и даже не стесняются об этом говорить, просто позорище. Как будто люди от хорошей жизни платят несколько тысяч грн. в год ради этой недорегистрации.

Тут проблемка: с новой децентрализацией абсолютно пофиг откуда ребенка де-факто возят – важно где платятся налоги. А вот с этими "квартирами-муравейниками" получается, что "он" за садик платит в Житомире, а ходит в садик в Киеве.
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:31

  0mage0 написав:Якась маячня взагалі, введіть законодавче обмеження мінімальної кількості квадратів на людину. Ну скажімо, не менше 5 квадратних метрів на одну людину. Хоча, мабуть, розв'язанням проблеми, а не боротьбою з наслідками, була б реальна можливість зареєструватися в орендованій квартирі.

А в чем проблема? – берем договор оренды в "СОБЕС" – и получаем желаемый штампик...
Ах, квартира снимается вчерную и никакого договора нет? :lol: – ну так это не проблема "введіть законодавче" – это проблема "на одну людину".
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