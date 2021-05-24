Про це йдеться у статті Миколи Топалова на Економічній правді.
Дивися повний текст Уряд хоче ввести акциз на «зелену» електроенергію.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 09:04
Уряд хоче ввести акциз на «зелену» електроенергію
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Дивися повний текст Уряд хоче ввести акциз на «зелену» електроенергію.
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