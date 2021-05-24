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Уряд хоче ввести акциз на
«зелену» електроенергію

Уряд хоче ввести акциз на «зелену» електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:04

Уряд хоче ввести акциз на «зелену» електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у статті Миколи Топалова на Економічній правді.

Дивися повний текст Уряд хоче ввести акциз на «зелену» електроенергію.
R2
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