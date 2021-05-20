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Успішне будівництво аеропорту «Дніпро» буде показовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це заявив власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, виступаючи на інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.
Дивися повний текст Успішне будівництво аеропорту «Дніпро» буде показовим сигналом для інвесторів - Ярославський
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Додано: Пон 31 тра, 2021 10:37
Ахаха. Много у нас бизмесменов получают даром кеш в 1 млрд?? Ну кроме ахметова и то для него могут убрать толькп пдв или дать вкусную ставку ренты.
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