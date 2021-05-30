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Прикордонники зупинили на
кордоні з Польщею коробки,...

Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 11:14

Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...

Пропонуємо до обговорення:
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили у 38-річного громадянина України, який повертався з-за кордону, приховану від контролю валюту.

Дивися повний текст Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки, набиті фунтами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 11:14

"купил квартиру, бл" (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 11:18

Можно ж было раздробить на пару ходок, или "попросить друга".
Да и вообще, зачем в Украину валюту везти? Надо наоборот :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 11:24

За какие-нибудь смешные 100 фунтов эту сумму можно было бы перевести в украинский банк. Ну или посто задекларировать и вообще не платить ни копейки.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:07

Куча способов обойтись без налички, зачем?
wild2006
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