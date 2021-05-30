У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили у 38-річного громадянина України, який повертався з-за кордону, приховану від контролю валюту.
Дивися повний текст Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки, набиті фунтами.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 11:14
Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки, набиті фунтами.
Додано: Пон 31 тра, 2021 11:18
Можно ж было раздробить на пару ходок, или "попросить друга".
Да и вообще, зачем в Украину валюту везти? Надо наоборот :)
Додано: Пон 31 тра, 2021 11:24
За какие-нибудь смешные 100 фунтов эту сумму можно было бы перевести в украинский банк. Ну или посто задекларировать и вообще не платить ни копейки.
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