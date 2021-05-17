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Розробка української вакцини
від COVID-19: Ляшко обіцяє...

Розробка української вакцини від COVID-19: Ляшко обіцяє...
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:17

Розробка української вакцини від COVID-19: Ляшко обіцяє...

Пропонуємо до обговорення:
Перші звіти про розробку української вакцини від COVID-19 будуть вже у вересні 2021 року.

Дивися повний текст Розробка української вакцини від COVID-19: Ляшко обіцяє перші результати у вересні.
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:17

А не можна випускати вакцину за ліцензією, наприклад, як в Індії випускається вакцина AstraZeneca?
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