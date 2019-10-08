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Лазебна розповіла, як працюватимуть
обов’язкові пенсійні...

Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22

Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд напрацював законопроєкт, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень.

Дивися повний текст Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні накопичення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22

Могу со знание дела рассказать гр. Лазерной, что произошло с моими пенсионными накоплениями за 14 лет в банке Аркада. Банк лопнули все накопления сгорели.
svzibina
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:49

Это будет афера века,для этого все и затевается.Украсть-то успеют.
Scotch
 
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