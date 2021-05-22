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«Буде готувати людей майбутнього»:
Зеленський анонсував...

«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:58

«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні нового університету під своїм патронатом.

Дивися повний текст «Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував створення президентського університету.
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