«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...

Додано: Вів 01 чер, 2021 10:18

Подолянин написав: Для Зели главное - его рейтинг.

В остальном он или просто не разбирается или его оно не интересует.



А может шоумену не дает покоя "мост Кличко"? Хочет чтобы его именем назвали что-то более величественное? Для Зели главное - его рейтинг.В остальном он или просто не разбирается или его оно не интересует.А может шоумену не дает покоя "мост Кличко"? Хочет чтобы его именем назвали что-то более величественное?

К сожалению, так оно и есть наверное. Я вот наблюдаю за ним. И вижу, что в целом он не плохой парень и хочет, чтоб действительно стало лучше. Так же как и Виталя (в начале мэрства - 100%). Главная проблема, что они не знают как это сделать без конфликтов со своим окружением. Пытаются быть со всеми в хороших отношениях, потом постепенно переходят на уровень гешефта от схем, и с этой иглы слезть уже не реально. А ко второму сроку уже сами курируют все эти схемы. Думаю, Новак (поляк из Автодора)приехал в Украину тоже не с целью накроить откатов. Так же и Ющенко с Тимошенчихой после помаранчевой революции очень бодро начинали. Но потом вокруг них оседают ребята со схемами и через 2-3 года - "ці руки нічого не крали" превращаются в "элегантные шорты" с глубокими карманами. Все сначала хотят вписать имя в историю. Стать вот тем самым парнем, который смог. но человеческая натура и жадность делают свое дело. Вот так и Зеленский, ничего не может сделать с коррупцией, с ростом экономики, с ценами на коммуналку. Это ж схемы надо ломать. А не хочется. Поэтому решил тупо сделать PR на каком-то университете. Только все те вещи, которые он хочет там развивать уже не требуют в современном мире корпусов за миллиарды и какого-то особенного оборудования. Помещение можно арендовать лет на 10 в любом из кучи технопарков и даже офисных центров. Главное что нужно - это классные преподаватели с зарплатой, хотя бы не ниже польских и чешских, а лучше немецких универов. И интеграция с реальным бизнесом. И желательно с западным, а не нашими получателями возмещения по экспортному НДС. А для изучения кибербезопасности и разработки ИИ нужны сечас просто ноутбуки мощные для студентов и преподы, с опытом работы в Гугл и Тесла.