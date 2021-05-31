Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні нового університету під своїм патронатом.
Дивися повний текст «Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував створення президентського університету.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 14:58
«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував створення президентського університету.
Додано: Пон 31 тра, 2021 19:47
"Лікарня майбутнього" уже была, теперь будет университет с аналогичным результатом.
Востаннє редагувалось RomanTik в Пон 31 тра, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 тра, 2021 22:57
Сериал такой есть "человек будущего".
И у меня есть уверенность что все будет как в сериале)
Додано: Вів 01 чер, 2021 08:45
Для Зели главное - его рейтинг.
В остальном он или просто не разбирается или его оно не интересует.
А может шоумену не дает покоя "мост Кличко"? Хочет чтобы его именем назвали что-то более величественное?
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:18
К сожалению, так оно и есть наверное. Я вот наблюдаю за ним. И вижу, что в целом он не плохой парень и хочет, чтоб действительно стало лучше. Так же как и Виталя (в начале мэрства - 100%). Главная проблема, что они не знают как это сделать без конфликтов со своим окружением. Пытаются быть со всеми в хороших отношениях, потом постепенно переходят на уровень гешефта от схем, и с этой иглы слезть уже не реально. А ко второму сроку уже сами курируют все эти схемы. Думаю, Новак (поляк из Автодора)приехал в Украину тоже не с целью накроить откатов. Так же и Ющенко с Тимошенчихой после помаранчевой революции очень бодро начинали. Но потом вокруг них оседают ребята со схемами и через 2-3 года - "ці руки нічого не крали" превращаются в "элегантные шорты" с глубокими карманами. Все сначала хотят вписать имя в историю. Стать вот тем самым парнем, который смог. но человеческая натура и жадность делают свое дело. Вот так и Зеленский, ничего не может сделать с коррупцией, с ростом экономики, с ценами на коммуналку. Это ж схемы надо ломать. А не хочется. Поэтому решил тупо сделать PR на каком-то университете. Только все те вещи, которые он хочет там развивать уже не требуют в современном мире корпусов за миллиарды и какого-то особенного оборудования. Помещение можно арендовать лет на 10 в любом из кучи технопарков и даже офисных центров. Главное что нужно - это классные преподаватели с зарплатой, хотя бы не ниже польских и чешских, а лучше немецких универов. И интеграция с реальным бизнесом. И желательно с западным, а не нашими получателями возмещения по экспортному НДС. А для изучения кибербезопасности и разработки ИИ нужны сечас просто ноутбуки мощные для студентов и преподы, с опытом работы в Гугл и Тесла.
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:31
Ясно, денег много скопилось в бюджете, надо их оприходовать под крупный проект.
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:33
До президенства Зеленський та його лєді були власниками 11 компаній в Україні. Ці компанії по документах були ледь не збитковими, майже не платили податків, навіть отримували компенсації з бюджету.
При цьому "нєплохой парєнь" мав власності на мільйони гривень, не рахуючи вілли у Італії та квартирки у Британії. І це лише задекларовані статки.
Тож "ці руки нічого не крали" - це не про нашого верховного "нелоха". А весь подальший спіч про "плохіх бояр" та "харошєго царя" можна відправляти у смітник.
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