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«Буде готувати людей майбутнього»:
Зеленський анонсував...

«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:58

«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні нового університету під своїм патронатом.

Дивися повний текст «Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував створення президентського університету.
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"Лікарня майбутнього" уже была, теперь будет университет с аналогичным результатом.
Востаннє редагувалось RomanTik в Пон 31 тра, 2021 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 20:03

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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 22:57

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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 06:05

Гроші пиляють...
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:45

Для Зели главное - его рейтинг.
В остальном он или просто не разбирается или его оно не интересует.

А может шоумену не дает покоя "мост Кличко"? Хочет чтобы его именем назвали что-то более величественное?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:18

  Подолянин написав:Для Зели главное - его рейтинг.
В остальном он или просто не разбирается или его оно не интересует.

А может шоумену не дает покоя "мост Кличко"? Хочет чтобы его именем назвали что-то более величественное?


К сожалению, так оно и есть наверное. Я вот наблюдаю за ним. И вижу, что в целом он не плохой парень и хочет, чтоб действительно стало лучше. Так же как и Виталя (в начале мэрства - 100%). Главная проблема, что они не знают как это сделать без конфликтов со своим окружением. Пытаются быть со всеми в хороших отношениях, потом постепенно переходят на уровень гешефта от схем, и с этой иглы слезть уже не реально. А ко второму сроку уже сами курируют все эти схемы. Думаю, Новак (поляк из Автодора)приехал в Украину тоже не с целью накроить откатов. Так же и Ющенко с Тимошенчихой после помаранчевой революции очень бодро начинали. Но потом вокруг них оседают ребята со схемами и через 2-3 года - "ці руки нічого не крали" превращаются в "элегантные шорты" с глубокими карманами. Все сначала хотят вписать имя в историю. Стать вот тем самым парнем, который смог. но человеческая натура и жадность делают свое дело. Вот так и Зеленский, ничего не может сделать с коррупцией, с ростом экономики, с ценами на коммуналку. Это ж схемы надо ломать. А не хочется. Поэтому решил тупо сделать PR на каком-то университете. Только все те вещи, которые он хочет там развивать уже не требуют в современном мире корпусов за миллиарды и какого-то особенного оборудования. Помещение можно арендовать лет на 10 в любом из кучи технопарков и даже офисных центров. Главное что нужно - это классные преподаватели с зарплатой, хотя бы не ниже польских и чешских, а лучше немецких универов. И интеграция с реальным бизнесом. И желательно с западным, а не нашими получателями возмещения по экспортному НДС. А для изучения кибербезопасности и разработки ИИ нужны сечас просто ноутбуки мощные для студентов и преподы, с опытом работы в Гугл и Тесла.
ALexxxS
 
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Ясно, денег много скопилось в бюджете, надо их оприходовать под крупный проект.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:33

  ALexxxS написав:Я вот наблюдаю за ним. И вижу, что в целом он не плохой парень и хочет, чтоб действительно стало лучше...... Но потом вокруг них оседают ребята со схемами и через 2-3 года - "ці руки нічого не крали" превращаются в


До президенства Зеленський та його лєді були власниками 11 компаній в Україні. Ці компанії по документах були ледь не збитковими, майже не платили податків, навіть отримували компенсації з бюджету.
https://wz.lviv.ua/news/416403-skilky-p ... liduvannia

При цьому "нєплохой парєнь" мав власності на мільйони гривень, не рахуючи вілли у Італії та квартирки у Британії. І це лише задекларовані статки.
https://hromadske.ua/posts/villa-v-ital ... eklaraciyu

Тож "ці руки нічого не крали" - це не про нашого верховного "нелоха". А весь подальший спіч про "плохіх бояр" та "харошєго царя" можна відправляти у смітник.
akido
 
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