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«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:58
По моему,Зеленскому пора на выход.Сколько можно бредить.Это в стране с пенсиями 1800 гривен.
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Scotch
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Додано: Вів 01 чер, 2021 16:10
akido был миллионером станет миллиардером
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rapyd777
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