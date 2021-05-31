RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Буде готувати людей майбутнього»:
Зеленський анонсував...

«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:58

По моему,Зеленскому пора на выход.Сколько можно бредить.Это в стране с пенсиями 1800 гривен.
Scotch
 
Повідомлень: 869
З нами з: 01.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:10

akido был миллионером станет миллиардером
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 02.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні
R2 » Вів 01 чер, 2021 09:05
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 09:06
izpodvypodverta
«Квартири-мурашники», де зареєстровано багато людей,...
R2 » Пон 31 тра, 2021 08:39
9 1013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 08:51
_hunter
Успішне будівництво аеропорту «Дніпро» буде показовим...
R2 » Пон 31 тра, 2021 10:37
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 тра, 2021 10:37
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32732)
01.06.2021 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.