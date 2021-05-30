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Україна може отримати
компенсації після добудови...

Україна може отримати компенсації після добудови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 15:18

Україна може отримати компенсації після добудови...

Пропонуємо до обговорення:
У разі завершення будівництва Північного потоку-2 Україна може отримати компенсаторні механізми, які застрахують від втрати сплати за транзит російського газу до Європи.

Дивися повний текст Україна може отримати компенсації після добудови Північного потоку-2, їх обговорює Білий дім — Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 15:18

Да не построят СП2, не ссыте. Недостроенный же крымский мост ледоходом смыло.
summacut
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